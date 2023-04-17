KADİR GECESİ DUASI Türkçe ve Arapça okunuşu: Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler için araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan mart ayında başladı. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek. Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gecede ibadet etmek isteyenler Kadir Gecesi duasına yoğun ilgi gösteriyorlar.

KADİR GECESİ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Kadir Gecesi okunacak sureler arasında Kadir suresi bulunuyor.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

Şöyle buyurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir.

