Kadir gecesi hangi gün? İşte 2021 kadir gecesi tarihi 

Kadir Gecesi hangi gün? sorusu Ramazan ayında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dini günler takvimine göre 2021 yılında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 8 Mayıs'a denk geliyor. İşte, Kadir Gecesi'nin tarihi...
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre Ramazan ayının 26. günü yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olarak idrak edilecek. Bu geceden 4 gün sonra da arefe idrak edilecek ve arefenin de tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayı sona erecek.
KADİR GECESİ'NİN TARİHİ
Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “İbn Mes’ud’un, (r.a.), Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) ‘Yılın bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü anımsattığımda, bana şu yanıtı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Allah’û têâlâya yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisindedir.
Kadir gecesi; Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan ayının 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak biçimde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179). Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi önermiştir.
Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla beraber, Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) ya da son 7 gecesinde aranmasıyla alakalı farklı rivayetler de bulunuyor. (Müslim, Sıyâm, 205-206). Bundan dolayı Ramazan ayının son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekiyor.
KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ
Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.
Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.