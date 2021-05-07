Kadir gecesi hangi gün? İşte 2021 kadir gecesi tarihi 

Kadir Gecesi hangi gün? sorusu Ramazan ayında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dini günler takvimine göre 2021 yılında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 8 Mayıs'a denk geliyor. İşte, Kadir Gecesi'nin tarihi...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre Ramazan ayının 26. günü yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olarak idrak edilecek. Bu geceden 4 gün sonra da arefe idrak edilecek ve arefenin de tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayı sona erecek.

KADİR GECESİ'NİN TARİHİ

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “İbn Mes’ud’un, (r.a.), Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) ‘Yılın bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü anımsattığımda, bana şu yanıtı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Allah’û têâlâya yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisindedir.

Kadir gecesi; Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan ayının 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak biçimde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179). Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi önermiştir.