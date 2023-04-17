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Kadir Gecesi ilişkiye girmek günah mı? Kadir Gecesi'nde cinsel ilişkiye girilir mi? Diyanet açıkladı!

17.04.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi'nde cinsel ilişkiye girmenin günah olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bu gece, Kur'an'ı Kerim'in İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Bugün eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Öte yandan birçok kişi arama motorlarında "Kadir Gecesi ilişkiye girmek günah mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde cinsel ilişkiye girilir mi? İşte detaylar...

Kadir Gecesi ilişkiye girmek günah mı? Kadir Gecesi'nde cinsel ilişkiye girilir mi? Diyanet açıkladı!

Kadir Gecesi'nde cinsel ilişkiye girmenin günah olup olmadığı merak konusu oldu. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammet’e indirilmeye başlandığı bu gece Müslümanlar için son derece önemlidir. Dolayısıyla çok sayıda vatandaş internette araştırma yapıyor. Diyanet "Kadir Gecesi ilişkiye girmek günah mı?" sorusuna da açıklık getirmiştir. İşte Kadir Gecesi'nde cinsellik sorusuna Diyanet'in yanıtı...

KADİR GECESİ'NDE İLİŞKİYE GİRMEK GÜNAH MI?

Kadir Gecesi'nde ilişkiye girmenin sakıncası yoktur. Öte yandan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu bir programında benzer bir konuya da açıklık getirmiştir.

Hatipoğlu, "Kandillerde eşimle birlikte olursam günah olur mu?" sorusuna "Kandillerde evlenmenin, gerdeğe girmenin, eşlerin birbirleriyle yakınlaşmasının dini açıdan bir mahsuru yok. Günah değil. Bana çok soruyorlar umrede karı-koca yakınlaşabilir mi? Yakınlaşabilir tabii... Edebe aykırı değildir. Sadece ihramlıyken birleşmek ve kadın adetliyken birliktelik caiz değildir" yanıtını vermiştir.

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KADİR GECESİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

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Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 6).

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Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.


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cinsel ilişki Kadir gecesi diyanet

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