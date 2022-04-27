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Kadir Gecesi ne zaman? 2022 Kadir Gecesi hangi gün, bugün mü idrak edilecek?

27.04.2022 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı devam ederken merak edilen konulardan biri Kadir Gecesi'nin tarihi oldu. İslam dünyasında manevi huzur ve heyecanla beklenen, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi ramazanın 26'ncı gününü 27'nci gününe bağlayan gece idrak edilecek. Dualar ve ibadetler ile karşılanacak olan bu önemli gecenin tarihi sorgulanıyor. Peki Kadir Gecesi ne zaman? 2022 Kadir Gecesi hangi gün, bugün mü idrak edilecek? İşte tarihi...

Kadir Gecesi ne zaman? 2022 Kadir Gecesi hangi gün, bugün mü idrak edilecek?

Kadir Gecesi tarihi, Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'nci gününe bağlayan geceyi göstermektedir. Birçok İslami kaynakta doğrudan 27'nci gece gösterilse de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 26'ncı gece olduğu görülmektedir. Bu gecenin faziletinden yararlanmak isteyen Müslümanlar, "Kadir Gecesi ne zaman?" sorusunu araştırıyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen bu mübarek gecede ibadetlerini idrak edecek olan vatandaşlar 2022 Kadir Gecesi'nin tarihini merak ediyor. 'Bin aydan daha hayırlı' olan Kadir Gecesi'nde Yüce Allah'ın affına mahzar olmak isteyenler, dua, ibadet ve namazlar ile bu mübarek geceyi geçirecekler. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, her sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının 26. gecesinde gerçekleşecek.

Manevi duyguların bolca yaşandığı gece olarak bilinen bu gece, Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinmekte. Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının 26'yı 27'ye bağlayan gecesinde idrak edilecek. Kadir Gecesi ibadetleri ile Yaradan'a eller açılacak ve dualar, dilekler vuku bulmuş olacak.

Bu sene 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günleri arasında bulunmamaktadır.

Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 akşamı, teravih namazının ardından başlayacak ve gecenin geç saatlerine kadar devam edecektir.

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