Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte? Kadir Gecesi duası nasıl okunur? Hz. Muhammed'in ramazanın 27. gününde okuduğu dua!

Kadir Gecesi, ramazan ayının 27. gecesidir. Bu gece, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammet’e indirilmeye başlanmıştır. Kadir Gecesi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte Kadir gecesi tarihi ve duası...

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Kadir Gecesi Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı dini günler takvimine göre bu yıl 17 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor.

KADİR GECESİ DUASI

Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre;

-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

Şöyle buyurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni.

(Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Bu duayla beraber, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen bütün dualar okunabilir.

KADİR GECESİ DUASININ TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

İşte Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe anlamı:

Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

KADİR GECESİ NEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şu şekilde anlatılmaktadır:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2023

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ

6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ

23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI

17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

20 Nisan PERŞEMBE: AREFE

21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

27 Haziran SALI: AREFE

28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI

28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ

26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ



