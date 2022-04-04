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Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Diyanet açıkladı!

04.04.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi, Ramazan ayı münasebetiyle, Kur'an-ı Kerim'in İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e indirilmeye başlandığı gece olarak bilinir. Ramazan ayı münasebetiyle Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yayımlanan bilgilerin detayları haberimizde...

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Diyanet açıkladı!

Kadir Gecesi ne zaman? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Allah tarafından Cebrail aracılığıyla İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi, Müslümanlar için önemlidir. Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? sorularının yanıtı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bu yıl, Kadir Gecesi, 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisi olarak kabul edilir.

KADİR GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirdiği kabul edilir.

Hazreti Muhammed, Kadir Gecesinin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde belirtmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in Müslüman kullarını bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmektedir.

KADİR GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Kadir Gecesi’ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılmaya, imkanımız varsa itikafa girmeye çalışmalıyız.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

ramaza

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Oruç Kadir gecesi Ramazan iftar
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