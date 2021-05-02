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Kadir gecesi tam olarak hangi gün? 2021 Kadir gecesi ne zaman ve ayın kaçına denk geliyor?

02.05.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının da idrak etmesiyle birlikte İslam dininde bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nin ne zaman gerçekleşeceği ve hangi güne denk geldiği merak edilmeye başlandı. Peki Kadir gecesi tam olarak hangi gün? Kadir gecesi ayın kaçına denk geliyor? İşte yanıtı...

Kadir gecesi tam olarak hangi gün? 2021 Kadir gecesi ne zaman ve ayın kaçına denk geliyor?

İslam alemin için bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Müminler oruçlarını tutup hatimlerini yaparken Kadir Gecesi ne zaman gerçekleşecek sorusunu da sormaya başladı. Peki Kadir gecesi tam olarak hangi gün ve ayın kaçına denk geliyor?

KADİR GECESİ NE ZAMAN? 2021 KADİR GECESİ HANGİ GÜN?

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gün olarak bilinen Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul edilmekte. Diyanet İşleri Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu 2021 takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen Kadir Gecesi bu yıl 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek.

KURAN'I KERİM'DE GEÇEN KADİR SURESİ NEDİR?

Bu mübarek geceden Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde şöyle söz ediliyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

KADİR GECESİ'NDE NASIL DUA EDİLİR?

Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) şeklinde dua etmeyi tavsiye etmiştir.


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Ramazan Bayramı Kadir gecesi

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