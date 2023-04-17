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KADİR GECESİ TESBİH NAMAZI KILINIŞI: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet açıkladı!

17.04.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi sebebiyle tesbih namazı kılınışı merak konusu oldu. Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde birçok kişi ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek istiyor. Peki, Kadir Gecesi'nde Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte, Diyanet'e göre adım adım tesbih namazı kılınışı...

KADİR GECESİ TESBİH NAMAZI KILINIŞI: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet açıkladı!

Tebih namazı ile ilgili araştırmalar Kadir Gecesi sebebiyle hız kazandı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler inceleme yapmaya başladı. Tesbih namazı 4 rek'attır. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler ile Kadir Gecesi'nde tesbih namazı kılınışı...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı için niyet edilmelidir. Tesbih namazına, "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat?

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

TESBİH NAMAZI FAZİLETİ

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

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