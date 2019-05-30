Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Ramazan ayının sonunun yaklaştığının da göstergesi için çok hayırlı bir geceye geldik. Ramazan Ayı’nın 27. gecesi Kadir gecesidir. İslamiyet'in ve İslam tarihinin en önemli anlarından birinin hatırlandığı ve öneminin bir kez daha idrak edilip yaşandığı Kadir Gecesi ibadetlerle idrak edilip değerlendirilecek. Kadir gecesi yapabileceğiniz ibadetlerle ilgili bilgiler ve kadir gecesi namazı ile ilgili detayları sizlerle paylaştık.
KADİR GECESİNİN ÖNEMİ
Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir. '' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh
(Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik, gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)
Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." "Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."
Peygamberimiz (sav) buyuruyor: "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."
Peygamber Efendimiz (s.a.v) Kadir gecesi için şunları buyurmuştur:
"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."
Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." "Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."
Ulemalar da Kadir Gecesi için çeşitli dualar ve ibadetler tavsiye etmektedir. Ayrıca Kadir gecesi Hacet namazı kılınabilir. İşte madde madde Kadir Gecesi ibadetleri:
Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).
Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
Kadir Gecesinde ayrıca Kadir Suresi ile Hacet namazı kılabilirsiniz.
Hacet namazının kılınışı:
Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî
Rekâtin sonunda : Ettehiyyâtü
Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Oturuş: Et Tehiyyatü + Allahümme Salli + Allahümme Barik + Rabbena
Aişe radıyallâhu anhâ’nın bildirdiğine göre Allah'ın elçisi, Ramazan ayında diğer aylardan daha çok ibadet ederdi. Son on günde ise ibadetlerini biraz daha artırır, geceleri ihya eder, ailesini de geceyi ihya etmeleri için uyandırırdı. Bir gün Âişe, Resûlullâh’a: “Ey Allah’ın elçisi! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu anlarsam o gece nasıl dua edeyim? ” diye sormuş, O da: “Şu duayı oku” buyurmuştur:
“Allahım! Sen affedicisin, cömertsin. Affetmeyi seversin. Beni de affet.”(Tirmizî, Daavât, 84.)
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