Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Ramazan ayının sonunun yaklaştığının da göstergesi için çok hayırlı bir geceye geldik. Ramazan Ayı’nın 27. gecesi Kadir gecesidir. İslamiyet'in ve İslam tarihinin en önemli anlarından birinin hatırlandığı ve öneminin bir kez daha idrak edilip yaşandığı Kadir Gecesi ibadetlerle idrak edilip değerlendirilecek. Kadir gecesi yapabileceğiniz ibadetlerle ilgili bilgiler ve kadir gecesi namazı ile ilgili detayları sizlerle paylaştık.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir. '' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh

(Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik, gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." "Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."