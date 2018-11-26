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Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 07:07 | Son Güncelleme

10 Kasım öncesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ziyaretiyle yeniden gündeme gelen Kadir Mısıroğlu, yaptığı konuşmasında Atatürk ile ilgili yine tepki çeken ifadeler kullandı. Mısıroğlu, Atatürk için 'Mustafa Kemal zannettiğiniz kadar, büyük biri değildir' dedi.

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

"Keşke Yunan galip gelseydi" ifadesiyle tepki çeken ve son olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ziyaretiyle gündeme gelen Kadir Mısıroğlu 'Cumartesi Sohbetleri' adıyla yayınlanan konuşmasında "Mustafa Kemal zannettiğiniz kadar, büyük biri değildir" dedi.

'LİSEDE ATATÜRK RESMİNİ YIRTTIM'

Mısıroğlu, 'Mustafa Kemal düşmanlığının bedelini ödediğini' belirtirken, "Orta mektep talebesiydim, ne söyledim bilmiyorum ama 1 hafta kovuldum. Lisede resmini yırttım, 3 gün kovuldum. Üniversite kantininde bir hudut aleyhine konuştum. Ben bu noktaya böyle anti-kemalist, herkes adımı anan, ‘O Atatürk düşmanı mı’… Bu Atatürk düşmanı olmak kolay olmadı, onu da söyleyeyim size. Çünkü o düşmanlığın bedeli ödeniyor. Bu bedeli ödemeyi göze almadan böyle Atatürk düşmanı denilmez kimseye" şeklinde konuştu.

YAHUDİ İDDİALARINA YANIT VERDİ

Kendisinin Yahudi olduğuna dair iddialar hakkında da konuşan Mısıroğlu, "Ben, bana göre, dünyanın en güzel kasabasında doğdum. Oradan hiçbir Yahudi geçmedi. Akçaabat’ın toprağına bir Yahudinin gölgesinin düşmediğine Kuran’a elimi basarım" diye belirtti.

'ŞİKAYETLERLE İFTİHAR EDİYORUM'

Mısıroğlu, kendisini şikayet edenler hakkında ise, "18 şikayetçi var, 1 numara Komünist Partisi, 2 numara Halk Partisi, öyle devam ediyor. Ben bunların şikayetiyle iftihar ediyorum" diye ifade etti. (Sputnik)

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Mısırlıoğlu Mustafa Kemal Atatürk diyanet işleri bakanı ali erbaş

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