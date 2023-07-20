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Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme! Yeniden cezaevine dönmeyecek

20.07.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Şeker, Özgür Duran'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Covid-19 kapsamında açık cezaevinden izinli çıkan Kadir Şeker'in 15 Temmuz’da çıkan kanun kapsamında yeniden cezaevine dönmeyeceği belirtildi. Kadir Şeker'in avukatı, "Kadir Şeker de 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla ilgili açık cezai müdürlüğüne müracaat edecek. O da denetimli serbestlikle ayrılacak. Dolayısıyla Kadir'in de açık cezaevinde kalmayacağını ifade edebilirim" dedi.

Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme! Yeniden cezaevine dönmeyecek

Olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran sevgilisi Ayşe Dırla'yı döverken, Kadir Şeker olaya müdahale etmek istedi. Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' nedeniyle işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Bunun üzerine dosya, temyiz için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker hakkında verilen kararı bozdu. Kararı bozma gerekçesinde ise ''Sanık Kadir'in eylemini, maktulden kaynaklanan ve olay yerinden uzaklaşmakta olan sanığı tehdit etmesi, hakaret etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması, boğazını sıkarak sanığı basit tıbbi müdahale ile yaralaması neticesinde gerçekleştirdiği" ifadeleri kullanıldı.

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10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip, dosyayı yerel mahkemeye gönderme kararı aldı. Bu kararın ardından Kadir Şeker, 5 Temmuz 2022'de yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Yargıtay kararı sonrası Kadir Şeker'in cezasını 12,5 yıldan 10 yıl 10 aya düşürerek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Bunun üzerine avukatları, bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, 7 Temmuz 2022'de Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi. 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda, "Sanık Kadir Şeker'in 6 Şubat 2020'den itibaren yaklaşık 2 yıl 5 ay 1 gün suresince tutuklu kaldığı, sanığa verilen sonuç ceza miktarı, verilen cezanın Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin bozma ilamı sonrası, 'bozmaya uyularak' verilmiş olması, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Açık Ceza İnfaz Kurumu Ayrılma Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesi dikkate alındığında sanığın tutuklu kaldığı sure itibarıyla Açık Ceza İnfaz Kurumu’na ayrılma süresini doldurduğu, Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlülerin Covid- 19 Salgın Hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları, sanığın daha fazla tutuklu kalmasının hakkaniyete uygun olmayacağı, tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz olduğu, CMK'nın 109/3-a maddesi kapsamında yurt dışına çıkmasının yasaklanması şeklinde adli kontrol kararı verilerek sanığın tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.

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KORONAVİRÜS NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 18 Mayıs 2023'te, Kadir Şeker hakkında verilen 10 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Yargıtay'ın onama kararı sonra Kadir Şeker, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun' kapsamında 1 Haziran 2023 tarihinde Kadınhanı ilçesindeki evinde jandarma tarafından gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi. Şeker, 8 Haziran günü açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi.

YENİDEN CEZAEVİNE DÖNMEYECEK

Kadir Şeker, 15 Temmuz günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasa içindeki Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanuna eklenen geçici madde kapsamında yeniden cezaevine dönmeyecek. Kadir Şeker'in Avukatı Mustafa Aladağ, müvekkilinin de diğer hükümlüler gibi çıkartılan yasadan faydalanacağını belirtti. Aladağ, şunları söyledi:

''Malumunuz 15 Temmuz 2023 tarihinde 7456 sayılı 'torba yasa' diye adlandırdığımız kanunumuz Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu bir nevi infaz affı. Bu kanunumuzun 15'inci maddesi Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanuna geçici madde eklendi. Bu kanunda da Covid-19 izni nedeniyle açık cezaevinde kalan hükümlülerimiz izinli. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla hükümlü olanlardan, açık cezaevinde kalan süreleri 5 yıl ve aşağısı olanlar artık açık cezaevine dönmeyecekler. Bunların tamamı denetimli serbestlikle ayrılacak. Kadir Şeker de malumunuz cezası kesinleşti, açık cezaevinde infazına başlandı. İzin nedeniyle ayrıldı. Bildiğiniz üzere 46 aylık cezasını açık cezaevinde geçirmesi gereken süre var iken, 31 Temmuz'a kadar izinliydi. Tamamen madde kapsamına uyuyor. Kadir Şeker de 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla ilgili açık cezai müdürlüğüne müracaat edecek. O da denetimli serbestlikle ayrılacak. Dolayısıyla Kadir'in de açık cezaevinde kalmayacağını ifade edebilirim."

Kaynak: DHA

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