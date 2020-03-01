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  4. Kadir Şeker olayında yeni gelişme! Özgür Duran'ın kardeşi Gökhan Duran'ın gözaltına alındığı ortaya çıktı

Kadir Şeker olayında yeni gelişme! Özgür Duran'ın kardeşi Gökhan Duran'ın gözaltına alındığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 17:58 | Son Güncelleme

Konya'da Kadir Şeker'in bıçaklayarak ölümüne neden olduğu Özgür Duran'ın kardeşi Gökhan Duran'ın da Antalya'da karıştığı bıçakla yaralama olayından sonra gözaltına alındığı ve serbest kaldığı ortaya çıktı.

Kadir Şeker olayında yeni gelişme! Özgür Duran'ın kardeşi Gökhan Duran'ın gözaltına alındığı ortaya çıktı

Olay, 7 Şubat gecesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda saat 05.50 sıralarında meydana geldi. Konya’da, Kadir Şeker'in çıkan tartışma ve arbede sonucu bıçakla yaralayarak ölümüne neden olduğu Özgür Duran'ın kardeşi Gökhan Duran, mahallede arkadaşı Emre B. ile birlikteyken, otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen Ahmet Deniz ile tartışmaya başladı.

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İddiaya göre Emre B. uyarıları dikkate almayan Ahmet Deniz ile kavgaya tutuştu. Üzerindeki bıçakla Ahmet Deniz'i bıçaklayan Emre B., arkadaşı Gökhan Duran ile birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

Gökhan Duran polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest kalırken, Emre B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Kadir Şeker Özgür Duran Gökhan Duran

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