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Kadir Suresi okunuşu ve anlamı | Kadir Gecesi hangi sureler okunur? İşte Kadir Gecesi’nde yapılması gerekenler

07.05.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar için önemli ibadet günleri arasında yer alan Kadir Gecesi, Ramazan ayının bitiminin de habercisidir. Bu kutlu günde, Kur’an’ı Kerim’in tamamen indiği ve bu günün bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılır. Çeşitli ibadetler ile idrak edilen Kadir Gecesi, hicri takvime göre Ramazan ayının 26. Gününe denk gelir. Miladi takvime göre ise Kadir Gecesi bu sene 8 Mayıs tarihine denk geliyor.

Kadir Suresi okunuşu ve anlamı | Kadir Gecesi hangi sureler okunur? İşte Kadir Gecesi’nde yapılması gerekenler

Kadir Gecesi’nde birçok Müslüman vatandaşımız, çeşitli ibadetlerle bugünü idrak ediyor. Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, Müslüman vatandaşlarımız Kadir Gecesi’nde okunacak duaları ve yapılacak ibadetleri araştırıyor. Kadir Gecesi duası, Kadir Gecesi’nde yapılacaklar ve ibadetlere dair tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

KADİR GECESİ DUASI

Resulullah, Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

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KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?

  • Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
  • Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
    Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).
  • Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
  • Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

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  • Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
  • Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
  • Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
  • Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Anlamı;
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi Ramazan

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