Kadir Topbaş’ın ismi Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ne verildi

İBB Meclisi’nin Mart ayı ilk oturumunda hayatını kaybeden İBB eski Başkanı Kadir Topbaş’ın isminin yaşatılması için partiler tarafından ortak bir teklif sunuldu.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

AK Parti önerisi, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının imzası ile verilen ortak teklifte Kadir Topbaş’ın adının Yenikapı Meydanı’na ve Avrasya Gösteri Merkezi’ne verilmesi önerildi. Yapılan teklif mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Kararın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisinin kendisine yakışan bir vefa örneği gösterdiğini ifade ederek siyasi parti gruplarına teşekkür etti.

(İHA)

