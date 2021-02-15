Kadir Topbaş'ın İstanbul'daki hizmetleri! (İstanbul'da Kadir Topbaş döneminde neler yapıldı?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığını yapan Topbaş, bu görevi süresince, büyükşehir belediyesine bağlı saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkı sağladı.

Siyasete 1973'te Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu İlçe Başkan Yardımcısı olarak başlayan Topbaş, çeşitli kademelerde görev yaptı. 1977 seçimlerinde MSP'den, 1987'de ise Refah Partisi'nden Artvin milletvekili adayı oldu.

Üniversite sonrası bir süre serbest mimar olarak çalışan Topbaş, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 8 Ocak 1945'te dünyaya gelen Kadir Topbaş, ilk ve ortaokulu İstanbul’da tamamladı. İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Topbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

UCLG'ye 2007 yılında eş başkan seçilen Topbaş, bu görevini 2010'a kadar yürüttü.

Kadir Topbaş, 2004 yılında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkan Yardımcısı oldu ve bu görevlerini 2007 yılına kadar sürdürdü. Topbaş, UCLG- MEWA'yı yeniden yapılandırarak kurumsal kapasitesini güçlendirdi.

Topbaş, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı ve aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak da seçildi.

Mimari projesini kendisinin çizdiği Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'daki Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesisleri'ni hizmete aldı.

Kadir Topbaş'ın İBB Başkanlığı döneminde belediyenin yönetim ve organizasyon yapısı günün ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenlendi. Birimlerde toplam kalite yönetimi çalışmaları başlatıldı, birçok ulusal ve uluslararası kalite ödülleri alındı.

Topbaş, 2014 yılında tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek, İstanbul tarihinde ilk defa üst üste 3 kez seçim kazanan büyükşehir belediye başkanı olma başarısını gösterdi.

UCLG Başkanlığını 2013 yılında yeniden üstlenen Topbaş, teşkilatın üye sayısının artırılması, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve temsil kabiliyetinin güçlendirilmesine yönelik olarak küresel düzeyde yoğun ve kapsamlı çalışmalar yaptı.

Kadir Topbaş, 2011 yılında Asya Belediye Başkanları Forumu'na (AMF) başkan seçildi ve bu görevini 2013 yılına kadar devam ettirdi.

UCLG'ye 2010'da başkan seçilen Topbaş, bu göreve getirilen ilk Türk yerel yönetici oldu.

Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli üniversiteler tarafından fahri doktora unvanına layık görülen Topbaş, İstanbul'da kültür mirasının korunmasına yönelik gayretleri dolayısıyla UNESCO 70. Yıl Madalyası ile taltif edildi.

Topbaş'a, 2015 yılında Türk dünyası ilişkilerini geliştirmedeki katkıları dolayısıyla Kazakistan-Türkiye Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme Madalyası verildi.

Kültür ve sanat alanında uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği önemli çalışmalar dolayısıyla 2014 yılında Kore Devlet Kültür Nişanı ile taltif edilen Topbaş'a, Türkiye-Tataristan ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda yaptığı çalışmalar üzerine 2015 yılında Tataristan Cumhurbaşkanı tarafından Tataristan Devlet Madalyası takdim edildi.

Onun döneminde Belediyeler Birliği ulusal ve uluslararası düzeyde referans bir kurum haline gelirken, Belediye Akademisi kurularak belediyeciliğin her alanında uzmanlaşmış eğitim programları uygulanmaya başlandı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na 2004, 2009 ve 2014'te seçilen Topbaş'ın döneminde birlik bünyesinde kapsamlı bir kurumsallaşma çalışması başlatıldı.

Topbaş, İstanbul için yaptığı tüm çalışmalar ile İstanbul turizmine katkılarından dolayı 2010'da İstanbul Turizm Onur Ödülü'nü aldı.

Topbaş, Suudi Arabistan yönetiminin 2012'de genişletme çalışmaları gerekçesiyle kaldırmak istediği Kabe-i Şerif içindeki Osmanlı revaklarının restorasyonu çalışmalarında Mekke'ye giderek danışman olarak görev yaptı. O dönem imzalanan protokolle Mekke’nin katı atık yönetim projesini de İBB üstlendi.

Kadir Topbaş, 22 Eylül 2017'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.

Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 16 Kasım 2020'de hastaneye kaldırılan Topbaş, 13 Şubat 2021 Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Çevresindekilerin "Kadir Ağabey" diye hitap ettiği Topbaş, Fatih Camisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı cenaze merasiminin ardından aynı camideki hazirede toprağa verildi.

Özleyiş Topbaş ile evli olan Topbaş, Kübra, Hüseyin ve Mustafa Ömer isimli üç çocuk babasıdır.

İSTANBUL'A KAZANDIRDIĞI PROJE VE HİZMETLER

Toplu taşımada metro atağı başlatılan Topbaş döneminde "Her yere metro, her yerde metro" sloganıyla 2014'te M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı (genişletme), 2013'te M1B Yenikapı-Kirazlı, 2014'te M2 Yenikapı-Hacıosman (genişletme), 2010'da M2 Sanayi Mahallesi-Seyrantepe, 2013'te M3 Kirazlı-Başakşehir, 2013'te M3 İkitelli Sanayi-Olimpiyat Stadı, 2012'de M4 Kadıköy-Tavşantepe, 2015'te M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi, 2017'de M5 Üsküdar-Çekmeköy hatları genişletildi ve hizmete açıldı.