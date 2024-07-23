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    4. Kafa karıştıran optik illüzyon testi: Filin içindeki gizli hayvanı bulan çok az! 10 saniyeniz var...

    Kafa karıştıran optik illüzyon testi: Filin içindeki gizli hayvanı bulan çok az! 10 saniyeniz var...

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    23.07.2024 11:18
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    Optik illüzyon testleri hem görsel zekanızı hem de dikkatinizi ölçmede bir araç oluyor. Çözerken hem eğleneceğiniz hem de öğreneceğiniz bu optik illüzyon testinde bir fil var. Sizden istenen ise resimdeki filin içinde gizli olan bir diğer hayvanı bulmak. Resimdeki filin içinde gizli olan hayvanı 10 saniyede bulabilenlerin üstün zekalı olduğu iddia ediliyor. Kafa karıştıran optik illüzyon testi ve cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Kafa karıştıran optik illüzyon testi: Filin içindeki gizli hayvanı bulan çok az! 10 saniyeniz var...

    Optik illüzyon testleri resimdeki gizli nesneyi bulmaca ve farklı nesneyi bulmaca şekilde çeşitlere ayrılıyor. Bu testte sizden istenen resimdeki fil figürünün içerisinde saklanan gizli hayvanı bulmanız. Dikkatli olun, yalnızca 10 saniyeniz var! İşte test ve cevabı...

    Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

    ZORLU OPTİK İLLÜZYON TESTİ

    Ekran görüntüsü 2024-07-23 105848

    Resimler bir fil yüzünden oluşuyor ve içinde başka bir hayvan saklanıyor. Bu gizli hayvanı nasıl ve nerede bulacağınız ise siz kalan kısım.

    Saklanan gizli hayvanı tespit etmek için keskin bir zekaya ve iyi bir göze ihtiyacınız olacak.

    Göreviniz hayvanı 10 saniye içinde bulmak. Hayvanı hızlı bir şekilde fark edebilmeniz zekanız ve görme yeteneğiniz için de iyi bir gösterge olabilir.

    Eğer bir ipucu istiyorsanız resimdeki gizli hayvan bir kuğu. Peki, siz resimdeki filin içinde saklanan kuğuyu kaç saniyede bulabildiniz?

    TESTİN CEVABI

    Ekran görüntüsü 2024-07-23 105858

    Cevabı mı arıyorsunuz? Resimdeki gizli kuğu, görüntüyü ters çevirdiğinizde ortaya çıkıyor.

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    Express
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    Anahtar Kelimeler:
    Optik illüzyon test
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