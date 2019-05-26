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“Kafa keserim” diyen şahıs gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

Bursa’da bir sokak röportajında "kafa keserim" diyen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.Merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında gerçekleştirilen bir sokak röportajı sırasında yaşanan olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

“Kafa keserim” diyen şahıs gözaltında

Bursa’da bir sokak röportajında "kafa keserim" diyen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
Merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında gerçekleştirilen bir sokak röportajı sırasında yaşanan olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı, ardından şahıs gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, “Kafa keserim diyen ve Suriyeli olduğu anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır” denildi. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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