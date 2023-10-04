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Kafası parçalanmış erkek cesedi bulundu! Ankara'da korkunç olay 'Beyni resmen dışarıdaydı'

04.10.2023 12:51 | Son Güncelleme:
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Ankara’da sabah saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yenimahalle ilçesinde kafası parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın, kendisini 18. kattan aşağıya attığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın tanıkları ise "Kafası parçalanmıştı, beyni resmen dışarıdaydı" ifadelerini kullandı.

Kafası parçalanmış erkek cesedi bulundu! Ankara'da korkunç olay 'Beyni resmen dışarıdaydı'

Korkunç olay, Yenimahalle ilçesi Güzelyaka Mahallesi Veysel Şatıroğlu Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Sabah saatlerinde yerde kafası parçalanmış bir erkek cesedi gören çevre sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kendisini 18’inci kattan aşağıya attığı ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı aktarıldı.

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"KAFASI PARÇALANMIŞTI"

Olayın tanıklarından Necmettin Kutlubay, “Komşumuz feryat ederek yanımıza geldi. Ben de aşağıya inip polisi aradım. Kendisini tanımıyoruz. Herhalde intihar etmiş, yangın merdiveninden aşağıya atmış kendini. Kafası parçalanmıştı, beyni resmen dışarıdaydı” dedi. (İHA)

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Ankara ceset

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