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Kafasından çıkanlar şaşırttı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.09.2018 10:40 | Son Güncelleme

Fenomen doktor Dr. Pimple yine ilginç operasyona imza attı.

Ensesedeki mandalina büyüklüğündeki kist böyle alındı, içinden bakın ne çıktı.

İçinden bakın ne çıktı

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Ensesinde kist oluşunca bakın nasıl ameliyat oldu.
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kist ameliyat operasyon Dr. Pimple

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