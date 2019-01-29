Kafeterya sahiplerinden örnek davranış

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir kafeteryanın kapısının önüne "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile 'İnsanlık ölmemiş' dersiniz. Bizden yana hakkımız helal olsun" yazılı tabela koyuldu. Soğuk kış günlerinde insanın içini ısıtacak örnek bir hareket, İnegöl'deki bir kafeteryanın sahiplerinden geldi. Kafeterya sahipleri, parası olmadığı için yemek bulmakta zorlananları, kapının önüne koyduğu "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile 'İnsanlık ölmemiş' dersiniz. Bizden yana hakkımız helal olsun" yazılı tabelayla ücretsiz yemek yemeye davet ediyor. Kafetarya Müdürü Merve Uz, "Kış mevsimindeyiz. Parası olmayıp, gıda ihtiyacını sağlayamayacak insanlara destek çıkmaya çalışıyoruz. Güzel bir proje oldu. Bu sosyal sorumluluk projesini hayata geçirip, Türk toplumunun ne kadar yardımsever olduğunu tekrar hatırlatmak istedik. Bu davranışımızın diğer esnaflara da örnek olmasını diliyorum" dedi.

