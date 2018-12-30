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Kafkas arısı -35 derece soğuğa dayanıklı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 10:32 | Son Güncelleme

KARS Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

Kafkas arısı -35 derece soğuğa dayanıklı

Suat İNCEDERE/KARS, (DHA) - KARS Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mitat Şahin, Kafkas arısının sıfırın altında 30- 35 derece soğuğa dayanıklı olduğunu bildirdi. Boz ve gri renkte olan arı türünün yıllardan beri bölgeye atapte olduğunu ifade eden Mitat Şahin, "Bu arı türü kış ayları boyunca dışarda kovanda kalabiliyor" dedi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düştüğü Kars'ta Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mitat Şahin ve Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Fuat İncesu, merkez, ilçe ve köylerdeki bal üreticilerinin kışlık bakım çalışmalarını inceledi. Susuz İlçesine bağlı Yolboyu köyünde Serhat Aybek'e ait arıları kontrol eden Şahin ve İncesu, kış bakımları ve barındırma teknikleri konusunda bilgiler verdi. Soğuk kış şartlarının uzun sürdüğü bölgeye adapte olan Kafkas arısının sıfırın altında 30-35 derece soğuklara dayanabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mitat Şahin, şunları söyledi:
"Bu özelliğe sahip arılar kışın zemheri soğuklarına bile dayanabiliyor ve dışarıda kovanda kışlayabiliyor. 2012 yılından beri, Arıcılar Yetiştiriciler Birliği Başkanı Fuat İncesu'yla birlikte sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda Kars balını 'coğrafi işaret'le tescil ettirdik. Coğrafi işaretin temel amacı, kaynağı belli, temiz gıda, adil gıda üretimiyle birlikte, üreticiyle tüketiciyi bir ayara getirerek doğal gıda ve kaynağı belli balın tüketimini sağlamaktır. Coğrafi İşaret; iklim, insan, bitki örtüsü ve arı cinsinden meydana gelmektedir. Bu sebeplerden dolayı da Kars balı ayrıcalıklı ballar arasında yerini almıştır. Bizlerde tescilli bal üreticisi arıcılarımızı yerinde inceleyerek gerekli teknik bilgileri veriyoruz."
Coğrafi işaretli Kars çiçek balının olması gereken rengi ve kıvamın belirlendiğini belirten Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Fuat İncesu, şöyle devam etti:
"Bu bal hiçbir işleme tabi tutulmadan elde edilmiş ve kavanoza koyulmuş, içindeki enzimleri hiçbir zarar görmemiştir. Tüketici donmuş, kristalize olmuş balı tüketmeleri ve bu baldan alacağa faydaların farkına varmasını istiyoruz. Kars, Türkiye'nin parekende en çok bal satılan olan merkezlerden bir tanesidir. Bu gün Kars'ta her ilin balı satılıyor ve 'Kars balı' diye satışa çıkıyor. Bizler Kars balını bu ballardan ayırt etmek için 2012 yılından beri bir çalışma başlattık. Birlik olarak öncelikle coğrafi işaretli ürünün nasıl elde edileceği konusunda üreticiye bilgilendirdik. Vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda bal üreten üreticilerimizin balını önce laboratuvarlarda inceleniyor daha sonra paketleyerek piyasaya sürüyoruruz."

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Kafkas arısı -35 derece soğuğa dayanıklıKafkas arısı -35 derece soğuğa dayanıklıKafkas arısı -35 derece soğuğa dayanıklıKafkas arısı -35 derece soğuğa dayanıklı

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