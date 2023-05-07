HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kağıthane'de hurda deposunda yangın!

Kağıthane'de hurda deposunda yangın!

07.05.2023 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de hurda malzemelerin toplandığı depoda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği ve patlama seslerinin duyulduğu depoya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kağıthane'de hurda deposunda yangın!

İstanbul Kağıthane'de Nurtepe Mahallesi Halit Bin Velid Caddesi üzerinde bulunan hurda deposunda saat 22.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

XS

Hurda malzeme ve molozların toplandığı depodaki yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında iş makineleri da kullanılırken, alevler bir saat süren çalışmaların ardından çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

vvv

Çevre sakini Şener Menekşe, "Her gece duman, kütürtü, ateş burada sürekli rahatsız oluyoruz. Astım hastamız var, evde dumandan duramıyoruz. Kabloymuş kimyasalmış yakıyorlar, bakır çıkarmak için. Şimdi de ateşten yangın çıkartıyorlar. Geri dönüşüm yapıp toz yapıp mahalleyi dumana boğuyorlar. Orman vasfını yitirdi deyip her yeri kesip kırıyorlar. Belediyeye, Zabıta Müdürlüğü'ne şikayet ettiğimiz halde 'Kimse bir şey yapamaz, burası bizim yerimiz' diyerek geçiyorlar. Biz burada mahalleli olarak çok mağduruz. Bu yangını da kendileri çıkartıyor." dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil sulama kanalına düştü: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı!Otomobil sulama kanalına düştü: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı! Milyonlarca liralık hasar varCeviz büyüklüğünde dolu yağışı! Milyonlarca liralık hasar var
Ali Babacan'dan Muharrem İnce sözleri! 'Takip listemde yok'Ali Babacan'dan Muharrem İnce sözleri! 'Takip listemde yok'
Anahtar Kelimeler:
yangın Kağıthane

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Baş döndüren değişim! Çifte zam yolda

Baş döndüren değişim! Çifte zam yolda

Hatay'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hatay'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' deyip seslendi!

Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' deyip seslendi!

Erdoğan Kayseri'de duyurdu! Aile ve Gençlik Bankası geliyor

Erdoğan Kayseri'de duyurdu! Aile ve Gençlik Bankası geliyor

'Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum' diyerek duyurdu!

'Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.