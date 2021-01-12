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Kağıthane’de kapkaç dehşeti

12.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de kapkaç dehşeti

Kağıthane’de alışveriş yaptıktan sonra elindeki poşetlerle yaşadığı binanın kapısına gelen Afrikalı genç bir kadın, kendisini takip eden bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kapkaç anı kameralara yansırken şüphelinin peşine düşen polis, şahsın üstünden düşen tornavida üzerinde de parmak izi incelemesi yaptı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afrika uyruklu olduğu ve tercümanlık yaptığı öğrenilen genç bir kadın, işten çıktıktan sonra evinin yakınlarındaki bir markete gitti. Burada alışveriş yapan kadın, satın aldıklarını poşetlere koyduktan sonra evine gitmek üzere yola koyuldu.

GENÇ KADINI TAKİP ETTİ

Genç kadın evine giden merdivenlerden inerek binaya giriş yapacağı esnada kendisini takip eden bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan ve neye uğradığını şaşıran kadın çığlık attıktan sonra poşetleri bırakıp kapkaççının peşinden koştu. Kadının bir süre kovaladığı şahıs ardından kaçarak izini kaybettirdi.

KAMERALARA YANSIDI

Kapkaç anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadın elindeki poşetlerle yaşadığı eve girmek üzere binanın girişine geliyor. Takip eden şahıs ise kadına arkasından yaklaşıyor. Hızlı bir şekilde kadının cebinden cep telefonunu çalan şahıs koşarak kaçmaya başlıyor. Kısa bir süre duran kadın ardından poşetleri yere bırakıp şahsın peşinden koşmaya başlıyor. Şahsın arkasından bağıran kadın daha sonra peşinden gitmeye devam ediyor.

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DÜŞEN TORNAVİDADAN PARMAK İZİ ALINDI

Olayın ardından dehşeti yaşayan kadının diğer cep telefonundan yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, kadının yaşadığı binadaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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Polis, görüntülerden eşkalini tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ise üstünden üzerinden düştüğü düşünülen tornavidanın üzerinde parmak izi incelemesi yaptı.

Kapkaççıdan şikayetçi olan kadın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)

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