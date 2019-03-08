HABER

Kağıthane'de korkunç anlar! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 07:37 | Son Güncelleme

Kağıthane'deki Sanayi Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede atölyeyi saran alevler arasında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerinin yardımları sonucu kurtarıldı.

Nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangında dumandan etkilenmemek için çatıya çıkan Suriye uyruklu ailenin kurtarılma anları kayda alındı.

Kağıthane Sanayi Mahallesinde 5 katlı binanın en üst katındaki bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangın saat 05.45 sularında Kağıthane Sanayi Mahallesi Güzel Yonca Sokak’ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın en üst katında yer alan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler üstteki tekstil ürünlerine sıçrayınca Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ev sakinleri, yangından etkilenmemek için binanın çatısına çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, çatıda mahsur kalan Suriye uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane yangın

En Çok Okunan Haberler

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Diriliş Ertuğrul'da obayı sarsan ölüm!

Diriliş Ertuğrul'da obayı sarsan ölüm!

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Korkunç rakamlar! Yüzde 67 arttı

Korkunç rakamlar! Yüzde 67 arttı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde İstanbul'da kadın cinayeti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti

Balıkesir'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Güngören’de yangın! 4’ü çocuk 16 kişi kurtarıldı

Gece yarısı korku dolu anlar!

TRT Yönetim Kurulu'na ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

TRT Yönetim Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de

İstanbullular dikkat! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bugün bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.