Kağıthane'de korkunç anlar! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar

Nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangında dumandan etkilenmemek için çatıya çıkan Suriye uyruklu ailenin kurtarılma anları kayda alındı.

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın en üst katında yer alan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler üstteki tekstil ürünlerine sıçrayınca Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ev sakinleri, yangından etkilenmemek için binanın çatısına çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.