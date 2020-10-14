HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kağıthane'de otoparktaki dorseler alev alev yandı

Kağıthane'de otoparktaki dorseler alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 07:47 | Son Güncelleme

Kağıthane'de özel bir otoparkın içerisinde bulunan kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın park halindeki kamyon dorselerine sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından iki dorse kullanılamaz hale geldi.

Kağıthane'de otoparktaki dorseler alev alev yandı

Yangın saat 05:30 sıralarında Gürsel Mahallesi Tümleç Sokak'ta bulunan bir otoparkta çıktı. İddiaya göre, otoparkın içerisinde bulunan kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, kulübenin hemen yanında bulunan park halindeki kamyon dorselerine de sıçradı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. İki dorse ve bir kulübenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu 22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!
En Çok Okunan Haberler
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
23 yaşındaki Gamze'nin öldürülmesi olayında yeni gelişme
23 yaşındaki Gamze'nin öldürülmesi olayında yeni gelişme
Bir elinde bıçak bir elinde kitapla intihar girişimi
Bir elinde bıçak bir elinde kitapla intihar girişimi
AB'nin yaptırım tehdidine Rusya'dan rest
AB'nin yaptırım tehdidine Rusya'dan rest
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diğer Haberler
İzmir'de acı olay... Bisikletle kaza yapan Güner, 12 gün sonra hayatını kaybetti
İzmir'de acı olay... Bisikletle kaza yapan Güner, 12 gün sonra hayatını kaybetti
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki: Tweeti silip açıklama yaptı
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Hırsızlık yapan şahıs sokak ortasında vurulmuş halde bulundu
Hırsızlık yapan şahıs sokak ortasında vurulmuş halde bulundu
Azerbaycan sivil nüfusunu hedef alan Kelbecer’deki Ermeni füze sistemleri etkisiz hale getirildi
Sivilleri vuran o füzeler imha edildi
İstanbul'da dehşete düşüren olay! 22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
Zongudak'ta bıçaklı, şiirli ve kitaplı intihar girişimi! Güçlükle ikna edildi
Bir elinde bıçak bir elinde kitapla intihar girişimi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.