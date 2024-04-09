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  4. Kağıthane'de silahlı çatışma! 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Kağıthane'de silahlı çatışma! 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

09.04.2024 01:25
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Kağıthane'de daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kağıthane'de silahlı çatışma! 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Olay, saat 21.00 sıralarında Gürsel Mahallesi, 28 Nisan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki taraf da silahlarını çekerek karşılıklı birbirlerine ateş etmeye başladı. Çatışmalar sırasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar yakınları tarafından kendi imkanları ile çevredeki hastanelere götürüldü.

HASTANEYE KALDIRILAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan O.Y. ve M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar H.Y. ve S.Y.'nin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor. H.Y.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede 40 adet boş mermi kovanı belirledi.

KAĞITHANE KAYMAKAMLIĞI OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Kağıthane Kaymakamlığı olayla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “08.04.2024 günü saat 21.00 sıralarında Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'nde meydana gelen ve karşılıklı husumet, alacak verecek meselesinden çıktığı belirlenen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, biri ağır 2 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili yapılan ilk incelemede; hayatını kaybeden O.Y. (20), hayatını kaybeden M.A. (30), ağır yaralı H.Y. (38), yaralı S.Y. (25). Emniyet ekiplerimizin olay yerinde yaptığı incelemede 40 boş kovan bulunmuş olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane çatışma
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