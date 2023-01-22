Kağıthane İstanbul Havalimanı metro güzergahı: Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte duraklar

İstanbul Havalimanı metrosunun güzergahı merak ediliyor. Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Yoğun ilgi gören metro hattı 34 kilometre uzunluğunda .İstanbul Havalimanı Metro ücreti, kısa mesafe 9.90 lira olacak, mesafe uzadıkça 12 liraya çıkacak.
Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek.
Cumhurbakanı Erdoğan'ın bugün törenle hizmete açacağı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 34 kilometre uzunluğunda. Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunuyor, hat Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçiyor.
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İstanbul Havalimanı Metro ücreti, kısa mesafe 9.90 lira olacak, mesafe uzadıkça 12 liraya çıkacak.