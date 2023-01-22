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Kağıthane İstanbul Havalimanı metro güzergahı: Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte duraklar

22.01.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane İstanbul Havalimanı metro durakları için araştırmalar hız kazandı. Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Vatandaşlar heyecanla bekledikleri metronun güzergahını merak ediyorlar. Peki, Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak ve nerelerden geçiyor? İşte duraklar

Kağıthane İstanbul Havalimanı metro güzergahı: Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte duraklar

İstanbul Havalimanı metrosunun güzergahı merak ediliyor. Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Yoğun ilgi gören metro hattı 34 kilometre uzunluğunda .İstanbul Havalimanı Metro ücreti, kısa mesafe 9.90 lira olacak, mesafe uzadıkça 12 liraya çıkacak.

KAĞITHANE İSTANBUL HAVALİMANI METROSU KAÇ DAKİKA?

Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek.

KAĞITHANE İSTANBUL HAVALİMANI METROSU DURAKLARI

Cumhurbakanı Erdoğan'ın bugün törenle hizmete açacağı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 34 kilometre uzunluğunda. Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunuyor, hat Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçiyor.

metro

Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, İstanbul Havalimanı

İSTANBUL HAVALİMANI METRO ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

İstanbul Havalimanı Metro ücreti, kısa mesafe 9.90 lira olacak, mesafe uzadıkça 12 liraya çıkacak.

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