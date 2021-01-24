HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde içi tüp dolu bir kamyon yokuş aşağı inerken park halindeki bir araca çarparak devrildi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, tüpler kontrollü şekilde kamyondan indiriliyor.

Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde içi tüp dolu bir kamyon yokuş aşağı inerken park halindeki bir araca çarparak devrildi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, tüpler kontrollü şekilde kamyondan indiriliyor.

24.01.2021 15:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde içi tüp dolu bir kamyon yokuş aşağı inerken park halindeki bir araca çarparak devrildi.

Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde içi tüp dolu bir kamyon yokuş aşağı inerken park halindeki bir araca çarparak devrildi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, tüpler kontrollü şekilde kamyondan indiriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gözyaşlarını tutamadılar! Gözyaşlarını tutamadılar!
Sakarya'ya şehit ateşi düştü!Sakarya'ya şehit ateşi düştü!
Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!

En Çok Okunan Haberler

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Koronavirüste ölüm riskini arttıran etken: Uyku eksikliği

Bu etken koronavirüse yakalanma riskini yüzde 250 artırıyor

TÜİK açıkladı! Türkiye’de herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Uğur Mumcu, ölümünün 28'inci yılında anıldı

Uğur Mumcu, ölümünün 28'inci yılında anıldı

Milli Savunma Bakanlığı 'eşsiz bir görüntü' diyerek paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı 'eşsiz bir görüntü' diyerek paylaştı

Türkiye’nin ilk 'C-S-I' kitabı yayınlandı! 95 ilginç adli olay yer alıyor

Türkiye’nin ilk 'C-S-I' kitabı yayınlandı

Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü

Sakarya'ya şehit ateşi düştü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.