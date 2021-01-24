Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde içi tüp dolu bir kamyon yokuş aşağı inerken park halindeki bir araca çarparak devrildi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, tüpler kontrollü şekilde kamyondan indiriliyor.
Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde içi tüp dolu bir kamyon yokuş aşağı inerken park halindeki bir araca çarparak devrildi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, tüpler kontrollü şekilde kamyondan indiriliyor.
Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde içi tüp dolu bir kamyon yokuş aşağı inerken park halindeki bir araca çarparak devrildi.
Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde içi tüp dolu bir kamyon yokuş aşağı inerken park halindeki bir araca çarparak devrildi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, tüpler kontrollü şekilde kamyondan indiriliyor.