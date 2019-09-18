KAĞITHANE'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN (Geniş haber)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane'de 5 katlı bir binanın giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatı kısmını sardı. Binada bulunan 5 kişi mahsur kaldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı.

Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan restoranın bacası saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısına da sıçradı.

MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Yangın nedeniyle binada bulunan 5 kişi mahsur kaldı. Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti ancak söndüremedi. Haber verilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 5 kişiyi yangın merdiveniyle kurtardı. Binanın tamamen tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Çevredeki vatandaşlar ise yangını korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.