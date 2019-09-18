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KAĞITHANE'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN (Geniş haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:25 | Son Güncelleme

Kağıthane'de 5 katlı bir binanın giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Kağıthane'de 5 katlı bir binanın giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatı kısmını sardı. Binada bulunan 5 kişi mahsur kaldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı.
Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan restoranın bacası saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısına da sıçradı.

MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
Yangın nedeniyle binada bulunan 5 kişi mahsur kaldı. Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti ancak söndüremedi. Haber verilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 5 kişiyi yangın merdiveniyle kurtardı. Binanın tamamen tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Çevredeki vatandaşlar ise yangını korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA
Yangının ilk çıktığı anlar ise bir vatandaşın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde restoranın bacasında başlayan yangının çatı katına kadar yayıldığı görülüyor.

PENCEREDEN BAKTIĞIMDA 'DIŞARI ÇIKIN' DİYE BAĞIRIYORLARDI
Yangının yaşandığı binada evde uyuduğunu belirten Aleyna Pektur: "Evde uyuyorduk. Bir anda pencereden duman gördük aşağı baktığımda vatandaşlar 'dışarı çıkın' diye bağırıyorlardı. Arkadaşlarımın hepsi uyuyordu. Arkadaşlarımızı uyandırarak aşağıya koştuk. İçeride hiçbir şekilde nefes alamıyorduk. Dumanlar nedeniyle önümüzü görmeden kendimizi dışarı atmayı başardık" dedi.

YANGINDA HER ŞEYİMİZ GİTTİ
Yanan binada bulunan Aydan Çakmak ise “Merdivende ve girişte çok duman vardı. Bir tane teyze vardı o inemiyordu. Yangında her şeyimiz gitti. İçeride ev sahibi ve oğlu da vardı. Onları da itfaiye ekipleri kurtardı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-(Cep telefonu görüntüsü)
-Binanın girişinde bulunan restoranın bacasının yanması
-Alevlerin çatı katına kadar sıçraması
-(Aktüel görüntüler)
-Yanan binaya müdahale eden itfaiye ekipleri
-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
-Çevredeki vatandaşların görüntüsü
-Yerdeki yangın söndürme tüpleri
-Yanan binada bulunanlarla röp
-Genel ve detaylar

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