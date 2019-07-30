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Kağıthane’de çölyak hastalarına yardım kolisi dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

KAĞITHANE Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün araştırmaları sonucunda Kağıthane ilçe sınırları içerisinde yaşayan 27 çölyak hasytası aileye glütensiz ürünlerden hazırlanan koliler hazırlandı.

İSTANBUL, (DHA)- KAĞITHANE Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün araştırmaları sonucunda Kağıthane ilçe sınırları içerisinde yaşayan 27 çölyak hasytası aileye glütensiz ürünlerden hazırlanan koliler hazırlandı. Koliler Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in katılımıyla Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu’nda dağıtıldı. ÜÇ AYDA BİR DAĞITILACAK Kağıthane Belediyesi tarafından üç ayda bir dağıtılacak gıda paketlerinde 4 kilo un, 2 ekmek, 2 adet keçiboynuzu ezmesi, 8 adet puding, 2 adet pirinç unu, 2 paket mısır irmiği, 2 paket mısır nişastası ve 2 paket galete unu bulunuyor. “İNŞALLAH ÇOCUKLARIMIZA VE GELECEĞİMİZE GÜZEL ÖRNEK OLUR” Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Bölgemizdeki Çölyak hastası olan aileler bize başvurdular. Bizde her üç ayda bir ailelerimize ufakta olsa destek olma amacıyla bir gıda kolisi hazırladık. Hem diyet yaparak hem de sağlıklı yaşamak önemli. İnşallah çocuklarımıza, geleceğimize güzel örnek olur diyoruz” dedi. “ÇÖLYAK HASTALARI MUHABBET KUŞLARI GİBİDİR” Çölyak hastalarının glütensiz beslenmek zorunda olduklarını ifade eden Avrupa Yakası Çölyak Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Çiğdem Delice, “Bununla ilgili belediyemize başvurularımızı yaptık. Çölyak hastaları muhabbet kuşları gibidirler. Dışarıda beslenme şansımız olmadığı için ekmeğimizi, poğaçamızı ve kekimizi yaşamımızı sürdürebilmek için kendimiz yapmamız lazım. Bir Çölyaklının neye ihtiyacı varsa onların dağıtımı yapılıyor. Glütensiz beslenmek zorunda olduğumuz için çapraz bulaşmadan dolayı bizler dışarıda yemek yiyemiyoruz. Beslenme şansımız olmadığı için çok fazla dışarıya çıkmayı tercih etmiyoruz. Böyle destekleri aldıktan sonra sokağa rahatlıkla çıkabiliriz. Bu ürünleri dışarıda kolay bulamıyoruz ve bununla ilgili yerel çalışmaların yapılmasını istiyoruz” diye konuştu. ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR? Çölyak, glutein proteinine karşı vücudun geliştirdiği tepkiden dolayı oluşan bir hastalık. Glutein proteini arpa, buğday, çavdar, yulaf gibi tahıllarda bulunuyor ve bu ürünlerin alınmasıyla gelişiyor. İnce bağırsaklarda ortaya çıkan hastalık sebebiyle bağırsak duvarları düzleşiyor, besin emilimini tam olarak yapamıyor.

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