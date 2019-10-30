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Kağıthane'de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

  KAĞITHANE'nin Okmeydanı TEM bağlantı yolu,  Sadabad 1 Viyadüğü çıkışında İETT otobüsü, arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'nin Okmeydanı TEM bağlantı yolu, Sadabad 1 Viyadüğü çıkışında İETT otobüsü, arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarptı. Kamyonet devrilirken, otobüsteki 1 yolcu yaralandı.

Kaza Okmeydanı TEM Bağlantı yolu, Nurtepe mevkii Sadabad 1 Viyadüğü çıkışında saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre TEM otoyolu istikametine ilerleyen Mecidiyeköy-Arnavutköy seferini yapan İETT belediye otobüsü, arıza nedeniyle yol kenarında duran Cafer Şimşek’in bulunduğu 34 FT 1158 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken otobüsteki bir yolcu da yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle Sadabad 1 Viyadüğü TEM otoyolu istikametinde trafik kilitlendi, uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonet kaza yerine gelen vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
‘GÜM’ DİYE BİR SES DUYDUM OTOBÜS BANA ÇARPTI
Arıza yapan kamyonun sürücüsü Cafer Şimşek,”Kamyonum arıza yapmıştı ben de sağ tarafa çektim, dörtlüleri yaktım bekliyordum. Oğluma telefon ettim onun gelmesini bekliyordum. Bu sırada ‘güm’ diye bir ses duydum. Otobüs bana arkadan çarptı. Otobüsteki 1 yolcu yaralandı o da hastaneye kaldırıldı” dedi.

(FOTOĞRAF)

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