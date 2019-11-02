Kağıthane'de otobüs ve iki otomobil birbirine girdi

Kaza, Kağıthane Selçuklu Caddesi Arıcılar Yolu üzerinde 22.45 sıralarında meydana geldi.

İddialara göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü önce hızlanarak geçmeye çalıştığı Mustafa Demirci'nin kullandığı boş belediye otobüsüne, ardından Ramazan Yılmaz'ın kullandığı otomobile çarptı.

1 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle Ramazan Yılmaz yaralanırken, diğer sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralı Ramazan Yılmaz'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. (DHA)

