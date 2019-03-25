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KAĞITHANE'DE SPOR SALONUNDA YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:19 | Son Güncelleme

*Yangın sırasında salonda spor yapanlar, kendilerini dışarı attı.

*Yangın sırasında salonda spor yapanlar, kendilerini dışarı attı.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA
Kağıthane'de, bir spor salonunun tavanında yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonunda maddi hasar meydana geldi.
Gürsel Mahallesi, 28 Nisan Caddesi Sefa Sokak'taki 5 katlı bir binanın giriş katındaki spor salonunda, saat 16.10 sıralarında, tavanda izolasyon çalışmaları yapılırken yangın çıktı. Bu sırada salonda spor yapanlar, kendilerini dışarı attı.
Salon çalışanları, alevlere yangın tüpüyle müdahale etmelerine rağmen yangın büyüdü. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin çalışmaları ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu spor salonunda maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında içerde spor yaptığı öğrenilen bir kadın itfaiyenin çalışmalarını izlerken fenalaştı. Sağlık görevlilerince ambulansa alınan kadına oksijen verildi.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan spor salonundan çıkan dumanlar
-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
-Spor salonu çalışanlarının sağa sola koşuşturması
-Bir kişinin fenalık geçirmesi ve ambulansa alınması
-Sokak sakinlerinin sokağa dökülmesi
-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü
-Meraklı kalabalıktan görüntü
-Spor salonuna spor yapmaya gelenlerden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar

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