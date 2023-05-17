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  4. Kahraman şoför büyük takdir topladı! Bir an bile düşünmeden kalbi sıkışan yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi

Kahraman şoför büyük takdir topladı! Bir an bile düşünmeden kalbi sıkışan yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi

17.05.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de bir halk otobüsünde rahatsızlanan vatandaşı, otobüs şoförünün güzergah dışına çıkarak hastaneye yetiştirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Muharrem Türkavcı'nın kullandığı Nevşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsüne binen İsmail Çapacı (65), rahatsızlandı. 2000 Evler Mahallesi'nden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi istikametine giden halk otobüsünün yönünü Nevşehir Valiliği kavşağından yakındaki özel hastaneye çeviren Türkavcı, yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Acil servis önüne park eden otobüsten sağlık görevlilerince tekerlekli sandalyeye alınan Çapacı, kalp krizi teşhisiyle tedavi altına alındı. Otobüste yaşananlar, vatandaşlar ve aracın güvenlik kamerasınca kaydedilirken, bir yolcunun iş görüşmesine geciktiği gerekçesiyle otobüs güzergahının değişmemesini istemesine diğer yolcuların tepki gösterdiği görüldü.

Otobüste yaşananları anlatan sürücü Muharrem Türkavcı, "Yolcular bir kişinin rahatsızlandığını söyledi. Aynadan baktım adamın benzi sararmıştı. Araçtakilerden birisi hemşireymiş 'kalp krizi geçiriyor' dedi. Oradan hemen aracı ters yöne çevirdim. Kornaya basınca diğer sürücüler yolu açtı ve hastaneye ulaştırdık. Adam kalp krizi geçiriyor. İlk müdahale çok önemli, adam ölüyor yolcu bir kadın da 'benim iş görüşmem var' diyor. Onu duyunca üzüldük, tepkiler de oldu. Bizim odaklandığımız konu hastanın bir an önce hastaneye ulaşmasıydı" diye konuştu.

Hastanede tedavi altına alınan İsmail Çapacı da yaptığı açıklamada, "Otobüste bir anda rahatsızlandım. Sonrasını hatırlamıyorum. Şoför beni hastaneye yetiştirmiş" dedi.

(İHA)

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