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"Kahramanlarımızdan aldığımız ilhamla geleceğimiz için çalışıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 15:15 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Bugün, tıpkı Çanakkale sırtlarında vatan aşkıyla omuz omuza mücadele veren ecdadımız gibi, 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' anlayışı ve millet şuuruyla birbirimize yaslanıp kardeşliğimizden güç almaya devam ediyoruz. Çanakkale'de inancıyla destan yazan kahramanlarımızdan aldığımız ilhamla milletimizin her bir ferdiyle aydınlık geleceğimiz için fedakarca ve kararlılıkla çalışıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün, tıpkı Çanakkale sırtlarında vatan aşkıyla omuz omuza mücadele veren ecdadımız gibi, 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' anlayışı ve millet şuuruyla birbirimize yaslanıp kardeşliğimizden güç almaya devam ediyoruz. Çanakkale'de inancıyla destan yazan kahramanlarımızdan aldığımız ilhamla, milletimizin her bir ferdiyle aydınlık geleceğimiz için fedakarca ve kararlılıkla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, ülke ve millet olarak gurur içinde idrak edilen Çanakkale Deniz Zaferi'nin kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla milletin, tüm imkansızlıklara rağmen göğsündeki iman ve hiç sönmeyen istiklal ateşiyle yazdığı, tarihin seyrini değiştiren bir destan olduğunu belirtti.

Çanakkale'nin "Ya şehit ya gazi" duasıyla yola koyulan, inancının gereği dönmeyi hiç düşünmeyenlerin, şehitlerin al kanlarıyla sulanmış toprakları vatan kılma mücadelesi olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Bu nedenle Çanakkale'de kazanılan zafer, yalnızca sayıca üstün olan düşman kuvvetlerini yenmekten ibaret değil. Koyun koyuna ve canlar pahasına verilen mücadelelerle milletimizin dirilişi ve şahlanışıdır. Kınalı kuzuların bir gül bahçesine girercesine şehadete atıldığı kutsal bir zaferdir. Bu anlamda Çanakkale'de ortaya konulan ruh, milletimizin nihai zafere ulaşmasına vesile olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, Çanakkale'de ecdadın hangi şartlarda ve nasıl mücadele ettiğini bilmeyenlerin bugün çıkan tehditleri, yaşanılan saldırıları ve verilen mücadeleyi anlamalarının mümkün olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bölgemiz ve dünya tarihi bir yol ayrımındayken Türkiye'nin sorumluluğu geçmişin her döneminde olduğu gibi bugün de büyük ve belirleyicidir. Büyük ve güçlü hedeflerine emin adımlarla ilerleyen ülkemizi durdurmak, yürüyüşümüzü sekteye uğratmak, ülkemizi geriletmek hedefiyle plan yapanların, oyun kuranların, hesabı olanların tüm saldırılarını etkisiz hale getirecek güçteyiz. Bugün, tıpkı Çanakkale sırtlarında vatan aşkıyla omuz omuza mücadele veren ecdadımız gibi, 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' anlayışı ve millet şuuruyla birbirimize yaslanıp kardeşliğimizden güç almaya devam ediyoruz. Çanakkale'de inancıyla destan yazan kahramanlarımızdan aldığımız ilhamla milletimizin her bir ferdiyle aydınlık geleceğimiz için fedakarca ve kararlılıkla çalışıyoruz. Başta Çanakkale Savaşları'nda vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz olmak üzere şehadete koşarak giden kahraman ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum, ruhları şad olsun."

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Çiğdem Karaaslan

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