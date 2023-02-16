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Kahramanmaraş depremi sonrası ağır yara almıştı! Adıyaman'la ilgili karar açıklandı: Taşınıyor

16.02.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki ayrı deprem meydana gelmiş, 10 ilde büyük yıkımlar yaşanmıştı. Felaketin ardından ağır yara alan illerden biri de Adıyaman oldu. Adıyaman şehir merkezinde bin 166 bina tamamen yıkıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, depremin ardından Adıyaman şehir merkezinin bir bölümünün başka bir yere taşınacağını söyledi.

Kahramanmaraş depremi sonrası ağır yara almıştı! Adıyaman'la ilgili karar açıklandı: Taşınıyor

Adıyaman'da merkez üssü Kahramanmaraş olan iki ayrı depremde binden fazla bina yerle bir olmuş, çoğu da kullanılamaz hale gelmişti. Son bilgilere göre Adıyaman şehir merkezinin bir bölümü başka yere taşınıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehrin kuzeyindeki dağlık alanda 30 bin yeni konut inşa edileceğini söyledi.

Kılınç, “İnşallah şehri yeniden kalkındırma noktasında özellikle kuzeyde, dağın eteğinde TOKİ İnşallah yeni konutlar inşa etmeyi düşünüyor. Yani en azından şu an 30 bin, 50 bin konut düşünülüyor. Daha önce de zaten şehri oraya taşıyalım diye planlamamız vardı. Buraları tarım arazileri. Mümkün mertebe tarım arazilerini kullanmadan jeolojik olarak daha sağlam olan yerlere geçmekte yarar var. Şu anki planlama bu” diye konuştu.

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Adıyaman şehir merkezinde bin 166 bina tamamen yıkılırken ağır hasarlı olduğu öğrenilen 6 bin 108 binanın da ekipler tarafından yıkılacağı belirlendi. (İHA)

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deprem Adıyaman

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