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  4. Kahramanmaraş depremi sonrası İzmir Seferihisar’da yürekleri ağza getiren görüntü! Deniz 25 metre çekildi

Kahramanmaraş depremi sonrası İzmir Seferihisar’da yürekleri ağza getiren görüntü! Deniz 25 metre çekildi

08.02.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan felaketin acı bilançosu artmaya devam ediyor. Tüm Türkiye'yi korkutan olayla ilgili İzmir'de de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Seferihisar ilçesinde deniz, bazı bölgelerde 25 metre çekildi. Vatandaşlar, Güney Doğu'da meydana gelen depremlerden sonra tedirgin olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş depremi sonrası İzmir Seferihisar’da yürekleri ağza getiren görüntü! Deniz 25 metre çekildi

Edinilen bilgiye göre, Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde deniz, bazı bölgelerde yaklaşık 25 metre çekildi. Çekilen denizin üzerinde adacıklar oluştu, iskeleler karada kaldı. Deniz kenarındaki tesisler denizden uzaklaştı.

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KORKUTAN GÖRÜNTÜ

Panik yaşayan Sığacıklı vatandaşlar, 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depremi ile tsunami felaketini yaşadıklarını ve o günleri dün gibi hatırladıklarını belirtirken, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinden sonra denizde yaşanan çekilmeden korktuklarını söyledi. (İHA)

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