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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha

17.03.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şiddetli depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'ta saat 16.24'te 4 büyüklüğünden bir deprem daha meydana geldi. 6 Şubat'ta yıkıcı depremlerin yaşandığı bölgede artçılar devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.24'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 12 km olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,39 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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