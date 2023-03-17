Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.24'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 12 km olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,39 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 17, 2023
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Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-17
Saat:16:24:10 TSİ
Enlem:38.155 N
Boylam:36.674 E
Derinlik:12.39 km
Detay:https://t.co/hMJCyJPt9m@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi