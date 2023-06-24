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Kahramanmaraş'ta acı olay! İki gencin cansız bedeni bulundu

24.06.2023 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta serinlemek için gölete giren 19 ve 18 yaşlarındaki iki genç bir anda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen su altı arama ekipleri gençlerin cansız bedenlerini buldu.

Kahramanmaraş'ta acı olay! İki gencin cansız bedeni bulundu

Acı olay, Andırın ilçesi Çatak Kildenlik Şelalesi mevkiinde meydana geldi. 19 yaşındaki Erdem G. ve 18 yaşındaki Onur A.K., şelale önündeki gölette serinlemeye başladı. Bir müddet suda yüzen gençler gözden kayboldu.

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ ARAMA YAPTI

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye su altı arama ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 2 kişinin cansız bedeni su altından çıkarıldı.

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İki kişinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, cenazeler morga kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş boğulma

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