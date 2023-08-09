KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! 9 Ağustos 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD'dan son dakika açıklaması!

Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Konuya dair ilk açıklama AFAD tarafından yapıldı. 3.8 şiddetinde saat 08:10'da gerçekleşen Kahramanmaraş depreminin merkez üssü Göksun olarak açıklandı. İşte, 9 Ağustos Çarşamba günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile konuya dair detaylar...

KAHRAMANMARAŞ'TA 3.8 ŞİDDETİNDE DEPREM

Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldiği aktarıldı.

3.8 şiddetindeki depremin merkez üssü Göksun olarak açıklandı.

AFAD'ın verilerine göre sarsıntı 7 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ! (9 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA)

2023.08.09 07:24:26 38.9043 37.2232 21.1 -.- 1.6 -.- YILANHOYUK-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.08.09 07:09:04 36.2340 35.9332 12.7 -.- 2.1 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.08.09 07:02:41 38.3135 37.2518 5.0 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.09 07:01:34 37.8575 36.2847 23.8 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.09 06:49:43 38.1045 37.1602 15.6 -.- 1.8 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.09 06:46:07 37.2165 36.7113 6.3 -.- 2.4 -.- BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.08.09 06:36:24 36.6552 36.4025 7.5 -.- 2.5 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.08.09 06:29:52 36.5475 34.8318 11.2 -.- 2.4 -.- TUZLA ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ) İlksel

2023.08.09 06:07:48 37.8792 36.2905 20.0 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.09 06:05:59 37.7145 35.4348 5.2 -.- 2.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.08.09 06:02:58 37.8513 36.2863 20.6 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.09 05:59:02 38.0998 36.0290 20.1 -.- 1.2 -.- CERALAN-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.09 05:53:39 36.2665 36.1518 11.8 -.- 1.6 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel

2023.08.09 05:35:56 35.8812 40.9188 5.0 -.- 3.3 -.- SURIYE İlksel

2023.08.09 05:15:12 38.0965 36.9990 2.1 -.- 1.5 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.09 04:43:20 36.9305 36.5595 11.3 -.- 1.6 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.08.09 04:23:39 39.0523 29.9335 5.4 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.08.09 04:08:44 37.3310 39.2990 5.1 -.- 1.7 -.- KEPEZ-(SANLIURFA) İlksel

2023.08.09 03:49:24 38.5083 39.3520 22.3 -.- 1.1 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

2023.08.09 03:41:45 38.1180 36.5628 5.8 -.- 1.1 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.09 03:37:43 37.1867 36.7413 5.4 -.- 1.8 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.08.09 03:28:22 38.5722 44.4593 5.0 -.- 1.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.08.09 03:22:09 38.8312 27.8960 3.6 -.- 1.2 -.- HARMANDALI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.08.09 03:02:52 37.8925 36.2915 12.0 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.09 02:29:19 37.3047 37.0448 5.4 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.09 02:27:17 38.3355 27.1932 8.1 -.- 1.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.08.09 01:57:03 38.0135 33.4878 6.9 -.- 1.9 -.- BASARAN-ESKIL (AKSARAY) İlksel

2023.08.09 01:42:52 38.2925 38.3528 5.0 -.- 2.0 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel

2023.08.09 01:36:19 37.7360 36.2722 7.9 -.- 1.4 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.09 01:34:14 36.0543 35.7847 8.6 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.08.09 01:22:57 37.7130 29.7490 9.5 -.- 1.7 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel

2023.08.09 01:18:34 37.4422 36.9275 5.5 -.- 1.3 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.09 00:48:36 38.0618 37.6215 7.7 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.09 00:47:39 38.4682 37.8340 6.4 -.- 1.4 -.- KAYADIBI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.08.09 00:12:05 37.3992 36.9092 7.4 -.- 1.4 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.09 00:07:15 38.3688 37.5613 5.5 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



