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  4. Kahramanmaraş'ta feci kaza! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta feci kaza! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

05.04.2024 23:35
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Kahramanmaraş’ta Göksun-Elbistan karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta feci kaza! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza Gölsun-Elbistan yolu Yazıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücü M.R.B’nin kullandığı otomobil Elbistan istikametinden Göksun istikametine seyir halindeyken Yazıköy mevkine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek Göksun istikametinden Elbistan istikametine seyreden H.G. isimli sürücünün kullandığı otomobile çarptı.

Kazada yabancı uyruklu işçilerden A.B. (30) ve M.E.Ş. (49) olay yerinde hayatını kaybederken, M.R.B. (32), otomobil sürücüsü H.G. (50), H.G. (42) ve M.E.G.(15) yaralandı. Yaralılar Afşin Devlet Hastanesi ve Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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