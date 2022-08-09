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Kahramanmaraş'ta katliam! Ailesinden dört kişiyi öldürüp intihar etti

09.08.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katliam gibi olay Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşandı. 22 yaşındaki B.Ö., babası M.Ö. (51), annesi H.Ö. (45), abisi H.F.Ö (25) ve kardeşi T.Ö'yü (11) tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, sükunet çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş'ta katliam! Ailesinden dört kişiyi öldürüp intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında B.Ö. (22) kendi evlerinin damına çıkarak maket bıçağı ile intihar girişiminde bulunduğu sırada yanına gelen babası M.Ö. (51), annesi H.Ö. (45), abisi H.F.Ö (25) ve kardeşi T.Ö'yü (11) babasına ait tabancayla vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti.

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BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede H.Ö., H.F.Ö, T.Ö. ve B.Ö’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan baba M.Ö. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SÜKUNET ÇAĞRISI

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Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, çevrede toplanan kalabalığa elim bir olay yaşandığını belirterek, sükunet çağrısında bulundu. (İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kahramanmaraş
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