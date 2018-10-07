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Kahramanmaraş'ta öfkeli koca dehşeti! Karısı ve amcasına kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2018 04:42 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta şiddet gördüğü için babasının evine giden karısını silahla yaralayan ve eşinin amcasını da öldüren kişi, eşinin yakınlarının bir anlık müdahalesiyle durduruldu. Öfkeli kocanın elinden silahı alan yakınları zanlıyı darp etti.

Kahramanmaraş'ta öfkeli koca dehşeti! Karısı ve amcasına kurşun yağdırdı

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Dönge Mahallesi'nde yaşayan Hatice P. (30), eşi Ahmet P'den (30) şiddet görmesi üzerine evi terk ederek, babası Necati G'nin yanına sığındı.

Bunun üzerine Ahmet P. gittiği kayınbabasının evinde av tüfeğiyle önce eşini daha sonra da eşinin amcası Mesut G'yi (50) yaraladı. Mesut G'nin yakınları Necati G. ve Cuma G. de tüfeği Ahmet P'nin elinden alarak, kafasına taşla vurdu.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut G. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralanan Hatice P. Göksun Devlet Hastanesi'ne, Ahmet P. de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada arazide buldukları av tüfeğine el koydu.

Olayın yaşandığı bölgede jandarma ekipleri konuşlandırıldı. (AA)

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Kahramanmaraş silahlı yaralama silahlı saldırı

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