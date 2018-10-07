Kahramanmaraş'ta öfkeli koca dehşeti! Karısı ve amcasına kurşun yağdırdı

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Dönge Mahallesi'nde yaşayan Hatice P. (30), eşi Ahmet P'den (30) şiddet görmesi üzerine evi terk ederek, babası Necati G'nin yanına sığındı.
Bunun üzerine Ahmet P. gittiği kayınbabasının evinde av tüfeğiyle önce eşini daha sonra da eşinin amcası Mesut G'yi (50) yaraladı. Mesut G'nin yakınları Necati G. ve Cuma G. de tüfeği Ahmet P'nin elinden alarak, kafasına taşla vurdu.
112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut G. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralanan Hatice P. Göksun Devlet Hastanesi'ne, Ahmet P. de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada arazide buldukları av tüfeğine el koydu.
Olayın yaşandığı bölgede jandarma ekipleri konuşlandırıldı. (AA)
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