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  4. Kahramanmaraş'ta panik anları! Elindeki tüfekle bağıran kişiye bekçiden tekmeli müdahale

Kahramanmaraş'ta panik anları! Elindeki tüfekle bağıran kişiye bekçiden tekmeli müdahale

29.03.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta çarşı ve mahalle bekçisi, sokakta silahıyla etrafa bağırıp çağıran şahsı elindeki tüfeğe tekme atarak etkisizleştirdi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki tüfekle etrafa bağıran bir kişi olduğunu gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve mahalle bekçileri, elindeki av tüfeğini bırakmayan ve teslim olmayan şüpheliyi ikna etmek istedi.

İknalara uymayan şüpheliye çarşı ve mahalle bekçisi müdahale etti. Bağıran şüphelinin arkasından gelen mahalle bekçisi, şahsın elindeki tüfeğe tekme atarak yere düşürdü.

ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Kahramanmaraş
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