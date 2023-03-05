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Kahramanmaraş'ta şaşkına çeviren görüntü! Depremde binanın yıkılmasını minibüs önledi

05.03.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremde binanın yıkılmasını minibüsün görüntüleri şaşkına çevirdi! Görenlerin dikkatini çeken olayda, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde iki katlı evin yıkılmasını park halindeki minibüs önledi. Bina park halindeki minibüsün üzerine oturdu. Minibüs adeta kolon görevi görürken, 6 aile depremden sağ kurtuldu. Minibüs sahibi ise "Ailelerin kurtulmasına vesile oldu, ne mutlu bize” şeklinde konuştu. Depremde binanın yıkılmasını önleyen minibüs büyük dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta şaşkına çeviren görüntü! Depremde binanın yıkılmasını minibüs önledi

Depremde binanın yıkılmasını önleyen minibüs dikkatleri üzerine topladı. Konuyla ilgili habere göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki büyük depremden birçok bölge gibi Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karaziyaret Mahallesi sakinleri de etkilendi. Meydana gelen depremde iki katlı bir binanın yıkılmasını ise altında park halindeki minibüs önledi.

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DEPREMDE BİNANIN YIKILMASINI MİNİBÜSÜN GÖRÜNTÜLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Bina park halindeki minibüsün üzerine oturdu. Minibüs adeta kolon görevi görürken, 6 aile depremden sağ kurtuldu.

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Minibüs sahibi Fatih Yıldırım, “Biz de bilmiyorduk, sabah indiğimizde ev minibüsün üzerine düşmüş, ikinci depremde de ev minibüsün üzerine tamamen düştü. Tabii ki biz insanların kurtulmasına sevindik. İki, üç evin inmesini önledi. İki aile bir evde, 4 aile de yan kısmındaki evde yaşıyordu. Ailelerin kurtulmasına vesile oldu, ne mutlu bize” dedi.

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(İHA)

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deprem Kahramanmaraş

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