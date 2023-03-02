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Kahramanmaraş'te meydana gelen deprem felaketine dair yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! Saniyeler içinde...

02.03.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından on binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Depremin açtığı derin yaralar sarılmaya çalışılırken, felakete ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bir binanın saniyeler içinde yıkıldığı görülüyor.

Kahramanmaraş’ın merkez üssü Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan Barbaros Apartmanı'nın çökme anı anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde, deprem anında binanın şiddetli bir şekilde sallandığı ve kısa süre sonra çöktüğü görüldü.

AA

RAFLARDAKİ ÜRÜNLER ETRAFA SAÇILDI

Bir başka görüntü ise Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir markette kaydedildi. Görüntülerde, market rafları ile gıda maddelerinin depremin şiddetiyle etrafa saçıldığı anlar yer alıyor.

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Son görüntü ise Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki markette kaydedildi. Şiddetli deprem, market içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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