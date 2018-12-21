Kahramanmaraş ve Gaziantep'te sis

KAHRAMANMARAŞ/GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesi ile Kahramanmaraş'ta etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Kahramanmaraş'ta gece etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini sise bıraktı.
Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerledi.
Trafik ekipleri ana arterlerle sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Kahramanmaraş Havalimanı'na saat 08.05'te yapılması planlanan uçak seferi de sis nedeniyle iptal edildi.
- Gaziantep
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de sis hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerledi.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü İslahiye'de, trafik ekipleri sürücülerin takip mesafesini korumalarını ve hız yapmamalarını istedi.
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