HABER

Kahramanmaraş'ın "EXPO 2023" fırsatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 11:58 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta "Doğa dostu şehir ve duyarlılık" ana temasıyla düzenlenecek EXPO 2023'ün hazırlıkları devam ediyor - Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Genel Sekreteri Tim Briercliffe: - "Kahramanmaraş, EXPO ile bambaşka bir fırsat yakaladı. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek ve şehrin gelişimine katkıda bulunmak için herkesin bu farkındalığı yaşaması gerekiyor"

ÖMER FARUK SALMAN - Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Genel Sekreteri Tim Briercliffe, EXPO etkinliklerinin kentler için önemli bir tanıtım imkanı olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş şehri, EXPO ile bambaşka bir fırsat yakaladı. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek ve şehrin gelişimine katkıda bulunmak için herkesin bu farkındalığı yaşaması gerekiyor." dedi.

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihlerinde "Doğa dostu şehir ve duyarlılık" ana temasıyla düzenlenecek EXPO 2023'ün hazırlıkları sürüyor.

Kente yaklaşık 2 milyon ziyaretçi çekmesi ve ilin ekonomisine yıllık 1 milyar 250 milyon dolar katkı sağlaması beklenen EXPO 2023 alanında inceleme yapan AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Briercliffe, EXPO'ların şehrin bilinilirliğini uluslararası düzeye taşıdığına dikkati çekerek, Kahramanmaraş'ın da yapacağı ev sahipliğiyle bu anlamda önemli bir kazanım elde edeceğini söyledi.

EXPO etkinliklerinin önemine işaret eden Briercliffe, şöyle devam etti:

''Şehirlerin uluslararası anlamda gelişebilmesi ve basamak atlaması için EXPO'lar çok önemli. Katılımcı ülkelerin yapacakları ticari toplantılar sayesinde, 6 ay boyunca birçok katılımcı ülkenin ticari heyeti Kahramanmaraş'a gelme fırsatı bulacak. Bu heyetlerin içerisinde iş adamları ve yatırımcılar da olacak. Bu yatırımcılar ve ticari heyetler Kahramanmaraş'ta üretilen muhteşem ürünleri görme fırsatı bulacaklar. Özellikle iplik, kumaş, mutfak ürünleri gibi Kahramanmaraş'ta üretilen ürünleri görerek yatırım yapma ve ülkeler arasında ticaret fırsatı olacak. Artan ticari faaliyetler ve anlaşmalarla şehirde istihdama katkı sağlanacak."

Aynı zamanda EXPO ile şehirde, uluslararası aktivite yapma ve uluslararası ilişkiler konusunda uzmanların yetişeceğini anlatan Briercliffe, "Kenti temsil etme ve kabiliyet anlamında yetişecek kişiler bu şehrin gelişimine EXPO sonrası dönemde de katkıda bulunacak.'' diye konuştu.

- "Yüz milyonlarca dolar harcamadan tanıtım fırsatı"

Briercliffe, EXPO ile ticaret hacminin artmasının yanı sıra Kahramanmaraş'ın çevrecilik ve yeşil şehir olma yolunda markalaşmasının yolunun açılacağını belirterek, "Şehriniz ve ülkenizi tanıtmak için yüz milyonlarca dolar harcayabilirsiniz ancak bunun yerine EXPO'lar şehrinize bu kadar para harcamadan tanıtım katkısı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Briercliffe, Kahramanmaraş halkının da bu kazanımların bilincinde olması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gerçekten Kahramanmaraş şehri, EXPO ile bambaşka bir fırsat yakaladı. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek ve şehrin gelişimine katkıda bulunmak için herkesin bu farkındalığı yaşaması gerekiyor. Çünkü şehrin ekonomik olarak, finansal olarak gelişmesinde, şehrin tüm dünyada duyulmasında bu büyük bir şanstır. Bu etkinliği birçok il yapmak istiyor ve Kahramanmaraş şanslı olanlardan birisi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek bu fırsatı gördü ve değerlendirmek için çok büyük bir çaba harcadı. Artık bu projenin başarıya ulaşması için Kahramanmaraş'ta yaşayan her bir insanın, her bir bireyin destek olması gerekiyor. Biz bu projenin şehre katacakları konusunda çok heyecanlıyız. 2023 senesinde gelip, şehrin gelişimini ve bu organizasyonun kazandırdıklarını görmek için AIPH yönetimi olarak sabırsızlanıyoruz."

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Minikler, sokak hayvanları için barınak oluşturduMinikler, sokak hayvanları için barınak oluşturdu
“Sadece Türkiye’de uygulanan yapay zeka sistemini 6 ay içinde dünyaya açacağız”“Sadece Türkiye’de uygulanan yapay zeka sistemini 6 ay içinde dünyaya açacağız”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AIPH Expo Kahramanmaraş Tim Briercliffe

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ operasyonunda yakalananlar arasında 'finans sorumlusu' da var!

Operasyonda yakalananlar arasında o da var!

Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Son dakika... Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.