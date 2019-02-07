Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Çağlayancerit'teki ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Öte yandan merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz Mahallesi'ndeki okullarda da yarın eğitim öğretim yapılamayacak.
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