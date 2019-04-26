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Kahramanmaraşlı gurbetçi, 30 Türk şehitliğini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 11:51 | Son Güncelleme

Danimarka’nın Odense kentinde özel bir şirkette işçi olarak çalışan Kahramanmaraşlı 42 yaşındaki Aşkın Kibarkaya Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika kıtalarında bulunan 34 Türk Şehitliğinden 30’unu ziyaret etti.Kibarkaya’nın son ziyaretine ise Alpaslan Türkeş’in eski korumalarından Araştırmacı Yazar Yusuf Ziya Arpacık ve arkadaşları da eşlik etti.

Kahramanmaraşlı gurbetçi, 30 Türk şehitliğini ziyaret etti

Danimarka’nın Odense kentinde özel bir şirkette işçi olarak çalışan Kahramanmaraşlı 42 yaşındaki Aşkın Kibarkaya Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika kıtalarında bulunan 34 Türk Şehitliğinden 30’unu ziyaret etti.
Kibarkaya’nın son ziyaretine ise Alpaslan Türkeş’in eski korumalarından Araştırmacı Yazar Yusuf Ziya Arpacık ve arkadaşları da eşlik etti. Aşkın Kibarkaya, gördüğü rüya sonrası şehitlikleri ziyarete başladığını söylerken, “Gençlerimize örnek olsun tarihimizi şehitlerimizi unutmasınlar diye 3 kıtada 34 ülkede bulunan Türk şehitliklerimizi fırsat buldukça tek tek ziyaret ediyoruz. Bu zamana kadar 30 ülkede bulunan şehitliklerimizi ziyaret ettik. En son ziyaretimizde Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya cephesinde savaşırken şehit düşen ve Polonya’da defnedilen askerlerimiz anısına Krakow’daki şehitliğimizi Tarihçi Yazar Yusuf Ziya Arpacık Hocamızla birlikte ziyaret ederek şehitlerimize dualar ettik. Sıradaki ziyaretimizi Ürdün’de bulunan Türk Şehitliğimize yapacağız" dedi.

Kahramanmaraşlı gurbetçi, 30 Türk şehitliğini ziyaret etti

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